Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
30
августа
ср
Вечер +20
Ночь +18
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.60 58.90
EUR70.30 70.38
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0

НовостиПроисшествия в Омске

В Омске найдено тело экс-начальника восьмого отдела УМВД

В Омске найдено тело экс-начальника восьмого отдела УМВД
Источник картинки
О пропаже 42-летнего омича правоохранителям сообщила его жена.
30.08.2017 14:20
Поделиться:

В Омске найдено тело экс-начальника восьмого отдела УМВД Андрея С. О пропаже 42-летнего омича, работающего последнее время в небольшой коммерческой фирме, забеспокоилась его жена. Она и обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские обнаружили тело своего бывшего коллеги в принадлежащем ему гараже, расположенном в Кировском округе. По предварительным данным, он сам [Роскомнадзор].

Как стало известно Омскпресс, погибший омич работал в МВД более двадцати лет, причем характеризовался как хороший сотрудник и успешный руководитель. Была ли найдена рядом с телом какая-либо записка, на данный момент не разглашается.

Автор: Дарья Нуриева
Просмотров: 76
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: Роскомнадзор, МВД

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

Новости рубрики

23-летняя омичка ранила незнакомца «розочкой» в спину

23-летняя омичка ранила незнакомца «розочкой» в спину

339 просмотров, комментировать
В Омской области во время купания в котловане утонул школьник

В Омской области во время купания в котловане утонул школьник

358 просмотров, комментировать
Житель Омска обворовал родственницу на 244 тыс руб, инсценировав кражу

Житель Омска обворовал родственницу на 244 тыс руб, инсценировав кражу

284 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В Омске километровая пробка на пересечении 10-летия Октября и Окружной

В Омске километровая пробка на пересечении 10-летия Октября и Окружной

169 просмотров, комментировать
В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

296 просмотров, комментировать
В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше

В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше

320 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2292 просмотров
3
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5269 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Кузнецов Денис Борисович
Кузнецов Денис Борисович

// Омский губернатор попросил помиловать опального бизнесмена Дениса Кузнецова

Все упоминания (87)

Назарбаев Нурсултан Абишевич
Назарбаев Нурсултан Абишевич

// В Омской области российско-казахстанскими предприятиями планируется увеличение товарооборота

Все упоминания (24)

Сумманен Раймо
Сумманен Раймо

// Первый матч сезона «Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевым»

Все упоминания (279)

Дом.RU
Дом.RU

// Дом.ru Бизнес вывел на рынок предложение, ориентированное на малый бизнес

Все упоминания (215)

Утренняя зорька
Утренняя зорька

// Дайджест материалов

Все упоминания (6)

Диван-ТВ
Диван-ТВ

// В Омске подключен 100-тысячный абонент "Диван-ТВ"

Все упоминания (11)

ЭР-Телеком
ЭР-Телеком

// ВТБ и ЭР-Телеком договорились о пролонгации срока доступности кредитного лимита

Все упоминания (91)

ЦентрОбувь
ЦентрОбувь

// В Омске житель Дагестана расплатился фальшивыми пятитысячными купюрами

Все упоминания (2)

МарС
МарС

// Руководителя "МарСа" признали виновной в уклонении от погашения кредита

Все упоминания (7)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
Утренний комментарий: Доллар снижается, рынки сохраняют оптимизм

Утренний комментарий: Доллар снижается, рынки сохраняют оптимизм

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
Нейросеть написала шестую книгу «Песни льда и пламени» за Джорджа Мартина

Нейросеть написала шестую книгу «Песни льда и пламени» за Джорджа Мартина

157 просмотров, комментировать
Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

224 просмотров, комментировать
Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

225 просмотров, комментировать
Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

266 просмотров, комментировать
Седан Lada Vesta Exclusive с новым цветом «Карфаген» получил ценник

Седан Lada Vesta Exclusive с новым цветом «Карфаген» получил ценник

339 просмотров, комментировать
Омская модель обнимается с афроамериканцем для нью-йоркского журнала

Омская модель обнимается с афроамериканцем для нью-йоркского журнала

292 просмотров, комментировать
Популярно
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2490 просмотров, комментировать
Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

2138 просмотров, комментировать
Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

2016 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик