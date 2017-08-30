Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0

В Омске найдено тело экс-начальника восьмого отдела УМВД Андрея С. О пропаже 42-летнего омича, работающего последнее время в небольшой коммерческой фирме, забеспокоилась его жена. Она и обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские обнаружили тело своего бывшего коллеги в принадлежащем ему гараже, расположенном в Кировском округе. По предварительным данным, он сам [Роскомнадзор].

Как стало известно Омскпресс, погибший омич работал в МВД более двадцати лет, причем характеризовался как хороший сотрудник и успешный руководитель. Была ли найдена рядом с телом какая-либо записка, на данный момент не разглашается.