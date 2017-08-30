Новости → Происшествия в Омске
В Омске найдено тело экс-начальника восьмого отдела УМВД
В Омске найдено тело экс-начальника восьмого отдела УМВД Андрея С. О пропаже 42-летнего омича, работающего последнее время в небольшой коммерческой фирме, забеспокоилась его жена. Она и обратилась в правоохранительные органы.
Полицейские обнаружили тело своего бывшего коллеги в принадлежащем ему гараже, расположенном в Кировском округе. По предварительным данным, он сам [Роскомнадзор].
Как стало известно Омскпресс, погибший омич работал в МВД более двадцати лет, причем характеризовался как хороший сотрудник и успешный руководитель. Была ли найдена рядом с телом какая-либо записка, на данный момент не разглашается.
Свежие новости Омска
Новости рубрики
23-летняя омичка ранила незнакомца «розочкой» в спину
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан