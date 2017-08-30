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НовостиБизнес в Омске

В Омске за мошенничество будут судить покупателя земли для автостоянки

В Омске за мошенничество будут судить покупателя земли для автостоянки
Источник картинки
Хитроумный предприниматель пытался «нагреть» государство на восемь миллионов рублей.
30.08.2017 14:01
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Омские следователи передали в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. 43-летний обвиняемый хотел купить земельный участок под автостоянку стоимостью девять миллионов. Но платить рыночную цену предприниматель не хотел. Он изготовил поддельные документы, что якобы купил на этом участке здание. Такой документ позволил ему получить льготы от муниципалитета и приобрести землю под несуществующим зданием всего за 300 000 рублей, сообщается на сайте областного главка МВД.

Как стало известно Омскпресс, предпринимателю, обвиненному в мошенничестве, грозит лишение свободы до 10 лет. Участок, полученный незаконным путем, уже возвращен в собственность муниципалитета.

Автор: Дарья Нуриева
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