В Омске двое школьников ночью обокрали шашлычную на Лермонтова

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Сегодня стало известно о раскрытии кражи, произошедшей в Омске на прошлой неделе. О ночном ограблении в полицию заявил владелец шашлычной на улице Лермонтова. Ночью у него похитили деньги и продукты. Общая сумма ущерба составила 8000 рублей.

Вскоре правоохранители нашли грабителей. Ими оказались двое подростков, 16-летняя девочка и 13-летний мальчик. Оба учатся в одной и той же школе и воспитываются в неполных семьях без отцов. Грабить шашлычную школьники пришли с молотком. Мальчик не сумел разбить окно, но ему помогла старшая подруга. Из павильона несовершеннолетние сообщники забрали минералку, соки, холодный шашлык, а также дневную выручку, которая лежала в кассе. Похищенные продукты подростки съели.

Как стало известно Омскпресс, для мальчика кража обернется лишь постановкой на учет в полиции и профилактическими беседами с мамой. А вот девочка соответствует минимальному возрасту криминальной ответственности, который в РФ начинается с шестнадцати лет. Против нее уже возбуждено уголовное дело.