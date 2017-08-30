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НовостиОбщество в Омске

Омские чиновники передали первоклассникам 480 тысяч рублей на канцтовары

Омские чиновники передали первоклассникам 480 тысяч рублей на канцтовары
Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогли приобрести ранцы и канцелярские принадлежности.
30.08.2017 13:45
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Перед началом учебного года в Омской области детям из малообеспеченных и многодетных семей вручают школьные принадлежности. Благотворительная акция «Семья помогает семье» проходит с 1 по 31 августа 2017 года.

Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов отметил, что меньше чем за месяц 667 граждан и 107 организаций передали в комплексные центры около 11 тыс. вещей и пар обуви, 23 тыс. единиц канцелярских принадлежностей.

Кроме того, омичи приносили и еще несут научную литературу, детские развивающие игрушки, подарочные сертификаты, спортивные снаряды и даже персональные компьютеры – это далеко не полный список. Таким образом, благотворительная помощь накануне нового учебного года уже оказана 1 504 семьям,

– добавил Владимир Куприянов.

В большей части комплексных центров региона из 38-ми имеющихся состоялись праздники для первоклассников. В праздничную программу вошли концерты, развлечения с аниматорами, подарки и чаепитие.

Как сообщает пресс-служба Омской Губернии, на счет Омской региональной общественной организации помощи семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Ты не один» поступило 480 тысяч рублей от работников учреждений исполнительной власти региона. На эти деньги были приобретены 984 набора: 216 ранцев для первоклассников с канцелярскими принадлежностями и 768 канцелярских наборов для школьников.

Автор: Мария Ильченко
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