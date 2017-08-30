Новости → Общество в Омске
В Омске открылось новое троллейбусное депо «Поселок Солнечный»
В транспортном департаменте Омска объявили о том, что переезд троллейбусного депо с улицы Ватутина на площадку «Поселок Солнечный». Сегодня все сорок троллейбусов выехали на маршруты с места новоселья.
Чиновники заявили о том, что переезд завершен даже раньше запланированного срока.
Все службы размещены в соответствующие помещения различного предназначения. Площадка, где будет осуществляться отстой троллейбусов, ограждена металлическим забором. Сегодня все 40 троллейбусов вышли на линию с новой точки базирования. В ближайшие дни встретимся с коллективом депо, чтобы узнать мнение сотрудников о новых рабочих местах.
̶ приводит слова главы департамента транспорта Алексея Мартыненко официальный сайт администрации Омска.
Прежнее место базирования троллейбусов уже полностью освобождено от техники и оборудования. Этот участок в городской администрации запланировали отдать под приватизацию.
Как ранее сообщал Омскпресс, за счет переезда троллейбусов в другое депо мэрия рассчитывает экономить около пяти миллионов рублей в год.
Читайте также:
33 омские дороги отремонтировали досрочно
Новый асфальт появился на площади почти 1 миллион «квадратов».Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Омске на медиафоруме собрались журналисты и пиарщики
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Новости компаний
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан