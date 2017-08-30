В Омске открылось новое троллейбусное депо «Поселок Солнечный»

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В транспортном департаменте Омска объявили о том, что переезд троллейбусного депо с улицы Ватутина на площадку «Поселок Солнечный». Сегодня все сорок троллейбусов выехали на маршруты с места новоселья.

Чиновники заявили о том, что переезд завершен даже раньше запланированного срока.

Все службы размещены в соответствующие помещения различного предназначения. Площадка, где будет осуществляться отстой троллейбусов, ограждена металлическим забором. Сегодня все 40 троллейбусов вышли на линию с новой точки базирования. В ближайшие дни встретимся с коллективом депо, чтобы узнать мнение сотрудников о новых рабочих местах.

̶ приводит слова главы департамента транспорта Алексея Мартыненко официальный сайт администрации Омска.

Прежнее место базирования троллейбусов уже полностью освобождено от техники и оборудования. Этот участок в городской администрации запланировали отдать под приватизацию.

Как ранее сообщал Омскпресс, за счет переезда троллейбусов в другое депо мэрия рассчитывает экономить около пяти миллионов рублей в год.