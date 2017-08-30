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НовостиПроисшествия в Омске

В Омске двое бомжей сутки насиловали 44-летнюю женщину

В Омске двое бомжей сутки насиловали 44-летнюю женщину
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Они заманили женщину в заброшенный дом на Заозерной, пообещав угостить водкой.
30.08.2017 13:11
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Сегодня суд вынесет решение по мере пресечения для двух мужчин без определенного места жительства, которые обвиняются в жестоком изнасиловании 44-летней омички.

Омичка работала продавцом в одном из магазинов, но три дня назад была уволена. Огорченная женщина напилась. В состоянии алкогольного опьянения потенциальную жертву и заприметил один из бомжей на остановке. По предварительным данным следствия, он заманил экс-продавщицу в заброшенный дом, предложив угостить ее водкой.

Около суток двое сообщников насиловали женщину извращенными способами. Также женщину пытали, прижигая сигареты об тело и делая порезы ножом. На следующий день пострадавшую нашла соседка и вызвала полицию. 

Как стало известно Омскпресс, оба насильника задержаны,против них возбуждено уголовное дело за групповое изнасилование. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Автор: Дарья Нуриева
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