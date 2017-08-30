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Возможно, на виновное лицо заведут уголовное дело за услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

Силовики проводят проверку по факту травмирования малыша на горке в омском парке

В Омске силовики начали проверку по факту получения 2-летним малышом травмы во время катания на горке. Накануне информация об этом появилась в ряде омских СМИ.

Ребенок катался на горке, установленной на детской площадке в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, несчастный случай произошел в минувшую субботу, 26 августа. С травмой головы и шеи ребенок был госпитализирован в детскую больницу №3.

Сейчас силовики выясняют обстоятельства случившегося. Возможно, на виновное лицо заведут уголовное дело за услуги, не отвечающие требованиям безопасности.