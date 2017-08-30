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НовостиОбщество в Омске

Чиновники научат омичей правильно составлять резюме

Чиновники научат омичей правильно составлять резюме
Источник картинки
Служба занятости осуществляет проект «Найди работу сегодня»
30.08.2017 12:54
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Чиновники из областной службы занятости научат омичей, ищущих работу, правильно составлять резюме. Соискателям дадут бесплатные консультации о том, как найти работу с помощью регионального банка вакансий, составить успешное резюме и пройти собеседование с работодателем.

Главный секрет успеха резюме заключен в его адресности. Не следует рассылать одинаковое резюме сразу на несколько вакансий, лучше каждый раз вносить в него корректировки.

– цитирует слова представителя областной службы занятости Людмилы Мандраковой официальный сайт правительства Омской области.

Прием омичей, желающих улучшить свои шансы в поиске работы, ведется в информационном центре службы занятости на улице Тарская, 11. Консультации осуществляются дважды в неделю, по понедельникам и средам с 15 до 16 часов.

Автор: Дарья Нуриева
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