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В Омске 27 пожарных всю ночь тушили частный дом на 3-й Крайней
Сегодня стали известны подробности о пожаре, в результате которого сгорел дом № 6 по улице 3-й Крайней, и едва удалось предотвратить возгорание двух соседних.
Огонь, охвативший частный дом, сарай, баню и дровник тушили 27 пожарных на шести автомобилях. На тушение пожара ушло около семи часов.
– Площадь пожара составила 200 кв. м. Спасены рядом стоящие дома. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования, – сообщили в МЧС России по Омской области.
– сообщили в областном управлении МЧС.
Хозяин сгоревшей дотла недвижимости госпитализирован с ожогами в больницу.
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