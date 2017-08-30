Новости → Происшествия в Омске
В Омске километровая пробка на пересечении 10-летия Октября и Окружной
Полчаса назад омичи в соцсетях сообщили о километровой пробке в районе пересечения улицы 10-летия Октября и Окружной дороги. Фотографию с места пробки опубликовали в одном из городских сообществ «ВКонтакте».
Километровая пробка перед пересечением Окружной дороги и 10 лет Октября из-за ремонта дороги. Дождались расширения!
– подписал фото попавший в пробку Виктор А.
И? Направо никому не нужно, а прямо сужение. И снова бараны справа будут орать, что перекресток со смещением и им надо уступать.
̶ удивляется Дмитрий Ж.
Поплачь, Витенька, денек.... зато потом будет хорошо, наверное.
– утешает Саша С.
Эх, как раз в этой пробке стою.
̶ сообщает Алексей Г.
Свежие новости Омска
Новости рубрики
23-летняя омичка ранила незнакомца «розочкой» в спину
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан