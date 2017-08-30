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О сложностях автомобильного траффика предупреждают в соцсетях.

В Омске километровая пробка на пересечении 10-летия Октября и Окружной

Полчаса назад омичи в соцсетях сообщили о километровой пробке в районе пересечения улицы 10-летия Октября и Окружной дороги. Фотографию с места пробки опубликовали в одном из городских сообществ «ВКонтакте».

Километровая пробка перед пересечением Окружной дороги и 10 лет Октября из-за ремонта дороги. Дождались расширения!

– подписал фото попавший в пробку Виктор А.

И? Направо никому не нужно, а прямо сужение. И снова бараны справа будут орать, что перекресток со смещением и им надо уступать.

̶ удивляется Дмитрий Ж.

Поплачь, Витенька, денек.... зато потом будет хорошо, наверное.

– утешает Саша С.

Эх, как раз в этой пробке стою.

̶ сообщает Алексей Г.