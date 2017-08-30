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В Омске четырехлетний мальчик упал со второго этажа из-за москитной сетки
В Омске четырехлетний малыш вывалился из окна второго этажа. Он был оставлен взрослыми в комнате с незапертым окном, на котором находилась москитная сетка. Мальчик оперся на нее, но сетка не выдержала такой тяжести, и обвалилась.
Около 16:00 часов он играл в комнате, в которой было открыто окно, со своими братьями и сестрами. О случившемся маме рассказала старшая дочь: она увидела, как братик забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал на улицу.
– рассказали в пресс-службе областного главка МВД.
Как стало известно Омскперсс, сейчас мальчик находится в реанимации. Падение нанесло тяжелые травмы его мозгу, также у ребенка переломано основания черепа. Последнее в большинстве случае приводит к пожизненной инвалидности с нарушением основных жизненных функций и серьезным уроном интеллекту.
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