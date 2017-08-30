Под Омском на берегу озера обнаружено тело сельчанина

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В минувший понедельник, 28 августа, в утреннее время на берегу озера Шайтанка жители деревни Павловка, что в Муромцевском районе, обнаружили труп 54-летнего сельчанина. Об этом сообщает издание «Вечерний Омск».

Следов насильственной смерти эксперты на теле мужчины не обнаружили. Как рассказали местные жители, погибший часто выпивал. Не исключено, что накануне смерти он выпил слишком много алкоголя, и организм не выдержал такую большую дозу. Усугубить ситуацию могла жаркая погода.

По факту смерти мужчины силовики проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств случившегося.