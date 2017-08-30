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В Омске убийца из бара «Доски» признался, что ударил девушку 79 раз
Омский областной суд начал рассмотрение дела об убийстве 32-летних посетительниц бара «Доски». Напомним, трагедией закончилось празднование дня рождения одной из убитых. Мужчина, с которым они познакомились в баре, пригласил их в гости к себе домой, а затем убил.
Как стало известно Омскпресс, в суде 31-летний обвиняемый признал вину и рассказал, что одну из девушек, Екатерину, ударил дважды и задушил ремнем от сумочки. А вот Татьяна сопротивлялась, поэтому он ударил ее 30 раз по голове, а затем продолжил избивать на полу, нанеся около 50 ударов.
Убийце грозит до двадцати лет лишения свободы, а возможно, и пожизненное заключение.
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