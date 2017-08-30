Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

В Омске убийца из бара «Доски» признался, что ударил девушку 79 раз

Омский областной суд начал рассмотрение дела об убийстве 32-летних посетительниц бара «Доски». Напомним, трагедией закончилось празднование дня рождения одной из убитых. Мужчина, с которым они познакомились в баре, пригласил их в гости к себе домой, а затем убил.

Как стало известно Омскпресс, в суде 31-летний обвиняемый признал вину и рассказал, что одну из девушек, Екатерину, ударил дважды и задушил ремнем от сумочки. А вот Татьяна сопротивлялась, поэтому он ударил ее 30 раз по голове, а затем продолжил избивать на полу, нанеся около 50 ударов.

Убийце грозит до двадцати лет лишения свободы, а возможно, и пожизненное заключение.