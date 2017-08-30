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В Омской области у селянина украли деталь от конной телеги
В Нижнеомском районе Омской области произошла кража. С жалобой на ограбление к правоохранителям обратился житель села Хомутинка. У него со двора пропал важная деталь от конной телеги. Пострадавший оценил украденный передний мост в 5000 рублей, сообщается на сайте областного УМВД.
Передний мост телеги состоит из оси, соединенной со ступицами, кронштейнами для крепления оглоблей и подшипниками.
В отличие от старинных сельских моделей, в современной телеге достаточно много металлических деталей, в основном - силовые элементы. Да и колёса не деревянные со стальными бандажами-ободьями, а от сельскохозяйственной техники или автомобильные - с пневматическими шинами.
– сообщается на сайте «Моделист-конструктор».
Правоохранители задержали по подозрению в совершении кражи 39-летнего жителя. Возбуждено уголовное дело.
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