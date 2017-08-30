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33 омские дороги отремонтировали досрочно
В городе Омске досрочно завершен ремонт 33-х магистралей по программе «Безопасные и качественные дороги». Последнюю улицу, 3-ю Транспортную, дорожники заасфальтировали сегодня утром, 30 августа. Об этом сообщила пресс-служба омской мэрии.
На дорожные работы по программе «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году направили почти 1 миллиард рублей. Новый асфальт появился на площади почти 1 миллион «квадратов».
Как подчеркнул исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов, специалисты тщательно следили за качеством нового покрытия на магистралях и за соблюдением технологии ремонта. Многие дороги были отремонтированы с применением таких технологий, как холодное ресайклирование и термопрофилирование.
Напомним, до 15 сентября в Омске в порядок приведут еще 5 объектов дорожной сети. Подрядчики уже определены.
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