33 омские дороги отремонтировали досрочно

CCBot/3.0 (http://commoncrawl.org/faq/; info@commoncrawl.org)

В городе Омске досрочно завершен ремонт 33-х магистралей по программе «Безопасные и качественные дороги». Последнюю улицу, 3-ю Транспортную, дорожники заасфальтировали сегодня утром, 30 августа. Об этом сообщила пресс-служба омской мэрии.

На дорожные работы по программе «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году направили почти 1 миллиард рублей. Новый асфальт появился на площади почти 1 миллион «квадратов».

Как подчеркнул исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов, специалисты тщательно следили за качеством нового покрытия на магистралях и за соблюдением технологии ремонта. Многие дороги были отремонтированы с применением таких технологий, как холодное ресайклирование и термопрофилирование.

Напомним, до 15 сентября в Омске в порядок приведут еще 5 объектов дорожной сети. Подрядчики уже определены.