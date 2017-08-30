В Омском районе подростки в капюшонах вырвала у девушки телефон

www.ru

Сегодня пресс-служба областного УМВД сообщила о раскрытом по горячим следам преступлении, совершенном накануне в Омском районе. Двадцатилетняя жительница поселка Иртышский гуляла вечером по улице. Она была занята общением в соцсетях со своего телефона, когда вдруг к ней на велосипедах подъехали молодые люди в натянутых на самый нос капюшонах. Один из них вырвал у девушки телефон, после чего компания злоумышленников скрылась.

После обращения пострадавшей в полицию, преступление удалось раскрыть по горячим следам. Не прошло и часа, как банда несовершеннолетних была задержана в одном из подвалов. Там же нашли и украденный телефон уже без сим-карты.

Совершившие ограбление подростки, младшему из которых 13, а старшему – 16 лет, уже стояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Для младших наказание ограничится профилактической беседой, а вот старшему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.