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В Омском районе подростки в капюшонах вырвала у девушки телефон
Сегодня пресс-служба областного УМВД сообщила о раскрытом по горячим следам преступлении, совершенном накануне в Омском районе. Двадцатилетняя жительница поселка Иртышский гуляла вечером по улице. Она была занята общением в соцсетях со своего телефона, когда вдруг к ней на велосипедах подъехали молодые люди в натянутых на самый нос капюшонах. Один из них вырвал у девушки телефон, после чего компания злоумышленников скрылась.
После обращения пострадавшей в полицию, преступление удалось раскрыть по горячим следам. Не прошло и часа, как банда несовершеннолетних была задержана в одном из подвалов. Там же нашли и украденный телефон уже без сим-карты.
Совершившие ограбление подростки, младшему из которых 13, а старшему – 16 лет, уже стояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Для младших наказание ограничится профилактической беседой, а вот старшему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
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