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В Омской области на месте столкновения с грузовиком скончался 31-летний водитель

Сегодня стали известны подробности об аварии, произошедшей накануне в Исилькульском районе Омской области. Правоохранители выяснили, что 23-летний водитель грузовика «Урал» выезжал из поселка Боевой на трассу Челябинск-Новосибирск. Он должен был предоставить преимущество в движении проезжавшей там легковушке, но не сделал этого.

В результате столкновения грузовика с «Нивой», ее водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда медиков. Следствие продолжается.