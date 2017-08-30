Новости → ДТП
В Омской области на месте столкновения с грузовиком скончался 31-летний водитель
Сегодня стали известны подробности об аварии, произошедшей накануне в Исилькульском районе Омской области. Правоохранители выяснили, что 23-летний водитель грузовика «Урал» выезжал из поселка Боевой на трассу Челябинск-Новосибирск. Он должен был предоставить преимущество в движении проезжавшей там легковушке, но не сделал этого.
В результате столкновения грузовика с «Нивой», ее водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда медиков. Следствие продолжается.
Читайте также:
Три экипажа ДПС устроили погоню за ВАЗом в Омске
Водителя остановил столб.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
На трассе Тюмень-Омск грузовик сбил всадника на лошади
В Омске на Лермонтова «Лада» сбила 17-летнего парня
В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше
Омичи устроили самодельный аквапарк на Иртыше
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан