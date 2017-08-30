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В Омске будут судить женщину, придумавшую алиби для своих друзей
Центральный районный суд Омска рассмотрит уголовное дело против омички, которая еще недавно выступала свидетельницей по другому делу. Теперь она обвиняется в даче заведомо ложных показаний.
Подробности дела, по которому были даны ложные свидетельства, не разглашаются. Однако о серьезности обвинений говорит форма судопроизводство. Суд присяжных используется в случае тяжких уголовных преступлений, таких как убийство, бандитизм, наемничество.
По мнению следователей, чтобы помочь обвиняемым, омичка придумала для своих друзей алиби. Однако присяжные не поверили свидетельнице, показания которой опровергались другими материалами дела. Ее друзьям был вынесен обвинительный приговор, а самой омичкой заинтересовались правоохранители.
За дачу ложных показаний лжесвидетельнице грозит до пяти лет лишения свободы.
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