Новости → В мире
Нейросеть написала шестую книгу «Песни льда и пламени» за Джорджа Мартина
Искусственная нейронная сеть, разработанная программистом Заком Туттом написала шестую книгу из серии «Песнь льда и пламени». Книга называется «Ветра зимы» и включает в себя всего пять глав. Они были опубликованы на популярном бесплатном сайте GitHub, который называют соцсетью для программистов.
Нейросеть является не искуственным интеллектом, а естественным. Главная особенность нейросетей: они не программируются, а обучаются. Так, для написания новой книги, программист использовал первые пять книг «Песни льда и пламени», состоящих примерно из 30 000 уникальных слов. Нейросеть сохранила авторский стиль Джорджа Мартина и описала сюжетные повороты, которые уже давно предполагались фанатами.
Джейме убил Серсею и был холоден и полон слов, и Джон подумал, что он теперь волк...
̶ цитирует слова книги российский научный сайт N+1.
Напомним, читатели с 2012 года ждут предпоследнюю книги фэнтезийной саги от американского писателя Джорджа Мартина, но ее написание и публикация все время откладывается. Права на экранизацию книг выкуплены компанией НВО, это сериал «Игра престолов». События в сериале уже ушли гораздо дальше, чем в печатной версии.
Читайте также:
Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов
Южнокорейский производитель смог реабилитироваться после грандиозного провала с Galaxy Note 7.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше
Омичи устроили самодельный аквапарк на Иртыше
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.