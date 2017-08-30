Нейросеть написала шестую книгу «Песни льда и пламени» за Джорджа Мартина

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Искусственная нейронная сеть, разработанная программистом Заком Туттом написала шестую книгу из серии «Песнь льда и пламени». Книга называется «Ветра зимы» и включает в себя всего пять глав. Они были опубликованы на популярном бесплатном сайте GitHub, который называют соцсетью для программистов.

Нейросеть является не искуственным интеллектом, а естественным. Главная особенность нейросетей: они не программируются, а обучаются. Так, для написания новой книги, программист использовал первые пять книг «Песни льда и пламени», состоящих примерно из 30 000 уникальных слов. Нейросеть сохранила авторский стиль Джорджа Мартина и описала сюжетные повороты, которые уже давно предполагались фанатами.

Джейме убил Серсею и был холоден и полон слов, и Джон подумал, что он теперь волк...

̶ цитирует слова книги российский научный сайт N+1.

Напомним, читатели с 2012 года ждут предпоследнюю книги фэнтезийной саги от американского писателя Джорджа Мартина, но ее написание и публикация все время откладывается. Права на экранизацию книг выкуплены компанией НВО, это сериал «Игра престолов». События в сериале уже ушли гораздо дальше, чем в печатной версии.