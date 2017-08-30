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НовостиОбщество в Омске

Омичка вытащила из Иртыша 10-килограммовую щуку

Омичка вытащила из Иртыша 10-килограммовую щуку
Источник картинки
Для Натальи Орешич улов стал личным рыбацким рекордом.
30.08.2017 10:45
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Как сообщает «12 канал», омичка Наталья Орешич поехала на рыбалку в новые для себя места по Тарской трассе. Где именно находится «клевое» место рыбачка не призналась. По ее словам, она с друзьями очень долго искала место. В итоге они увидели хороший берег с песочком, напротив которого был остров с корягами. Как выяснилось, место оказалось счастливым, но не сразу.

Первая крупная рыба сорвалась. От неожиданности и обиды охотница Наталья даже всплакнула. Но в этом деле главное терпение. Поэтому женщина собралась и продолжила рыбалку. Вторая попытка увенчалась успехом, который стал рекордным для омички.

Итог взвешивания моего трофея - 10 килограмм 400 грамм, это с подсаком. Это мой личный рекорд. Трофейную привезли домой, из головы попробуем чучело сделать, что получится, в скором времени покажем,

- цитирует телекомпания Наталью Орешич.

Стоит добавить, что поездка оказалось удачной еще до трофея из Иртыша. Омичка по дороге на рыбалку собрала много грибов.

Фото: 12 канал

Автор: Мария Ильченко
Просмотров: 239
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