Новости → Происшествия в Омске В Омской области пожарные 6 часов тушили почтовое отделение Источник картинки Пожар произошел вчера в 7 часов утра.

30.08.2017 10:08

Вчера утром, 29 августа, на севере Омской области произошел пожар в почтовом отделении. На пульт диспетчера МЧС сигнал поступил в районе 7:00 часов утра. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по омскому региону, в населенный пункт Усть-Ишимского района Малая Бича на вызов выехали 6 спасателей на 2-х спецмашинах. Локализовать возгорание огнеборцам удалось в 7:43 часов, Однако полностью справиться с огнем сотрудники МЧС смогли только через 6 часов.

Автор: Анна Гапошина