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В Омской области пожарные 6 часов тушили почтовое отделение
Вчера утром, 29 августа, на севере Омской области произошел пожар в почтовом отделении. На пульт диспетчера МЧС сигнал поступил в районе 7:00 часов утра.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по омскому региону, в населенный пункт Усть-Ишимского района Малая Бича на вызов выехали 6 спасателей на 2-х спецмашинах. Локализовать возгорание огнеборцам удалось в 7:43 часов, Однако полностью справиться с огнем сотрудники МЧС смогли только через 6 часов.
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