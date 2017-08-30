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Молодой омич на «Оке» не смог оторваться от полиции
Ночную погоню по Нефтяникам пришлось устроить полицейским из-за нарушителя на «Оке». Около одного часа ночи 29 августа в районе пересечения улицы Химиков и проспекта Мира патрульные заметили, что «ВАЗ-11113» проехал перекресток на красный сигнал светофора. Тогда полицейские потребовали остановиться водителю отечественного авто, но он, напротив, только увеличил скорость.
Поехал он в направлении проспекта Мира. Около дома №169 «Ока» остановилась и водитель попытался скрыться уже пешком. Но сотрудники полиции его задержали.
В группе Управления МВД России по Омской области в «ВКонтакте» появилась видеозапись данной погони.
По информации пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области, водителем ВАЗа оказался 24-летний омич, который уже был лишен водительских прав.
Молодому человеку записали все его нарушения: выезд на встречную полосу, проезд на «красный свет», невыполнение законного требования об остановке транспортного средства, за управлением автомобилем без прав и страхового полиса.
За административные правонарушения суд назначил омичу наказание в виде 105 часов обязательных работ.
Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области
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Фотография с места происшествия опубликована в соцсетях.Читать далее →
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