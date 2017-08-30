Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
30
августа
ср
Вечер +20
Ночь +18
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.72 59.00
EUR70.32 70.60
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-GB; rv:1.0; trendictionbot0.5.0; trendiction search; http://www.trendiction.de/bot; please let us know of any problems; web at trendiction.com) Gecko/20071127 Firefox/3.0.0.11

НовостиДТП

Молодой омич на «Оке» не смог оторваться от полиции

Молодой омич на «Оке» не смог оторваться от полиции
Источник картинки
Патрульная машина заметила машину, которая нарушила правила. По требованию полиции водитель не остановился.
30.08.2017 09:45
Поделиться:

Ночную погоню по Нефтяникам пришлось устроить полицейским из-за нарушителя на «Оке». Около одного часа ночи 29 августа в районе пересечения улицы Химиков и проспекта Мира патрульные заметили, что «ВАЗ-11113» проехал перекресток на красный сигнал светофора. Тогда полицейские потребовали остановиться водителю отечественного авто, но он, напротив, только увеличил скорость.

Поехал он в направлении проспекта Мира. Около дома №169 «Ока» остановилась и водитель попытался скрыться уже пешком. Но сотрудники полиции его задержали.

В группе Управления МВД России по Омской области в «ВКонтакте» появилась видеозапись данной погони.

По информации пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области, водителем ВАЗа оказался 24-летний омич, который уже был лишен водительских прав.

 Молодому человеку записали все его нарушения: выезд на встречную полосу, проезд на «красный свет», невыполнение законного требования об остановке транспортного средства, за управлением автомобилем без прав и страхового полиса.

За административные правонарушения суд назначил омичу наказание в виде 105 часов обязательных работ.

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области

Автор: Мария Ильченко
Просмотров: 88
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: Ока, погоня, Нефтяники, УМВД, проспект Мира, ВАЗ

Читайте также:

Изображение

В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

Фотография с места происшествия опубликована в соцсетях.

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Художественная ковка и кованые элементы. Собственное производство
Сварог, магазин кованых элементов
Судоремонтная 14-я, 20
Гвозди! Большой ассортимент. Собственное производство
ОмскСайдингИнвест, ООО, компания
Молодёжная 3-я, 18
Огромный выбор кованых элементов. Всегда в наличии. Низкие цены
Трубы & Металл, торговая компания
22 Декабря, 84
Лестницы для вашего дома из березы и сосны от 35т. р. Высокое качество
Большой Дом Древесины, ООО
22 Декабря, 86
*с 01.09.2017 по 30.09.2017, подробности по тел. 40 45 45

Новости рубрики

Омский водитель «Мерседеса» попавший в ДТП на Герцена, рулил в гипсе

Омский водитель «Мерседеса» попавший в ДТП на Герцена, рулил в гипсе

426 просмотров, комментировать
На трассе Тюмень-Омск грузовик сбил всадника на лошади

На трассе Тюмень-Омск грузовик сбил всадника на лошади

316 просмотров, комментировать
В Омске на Лермонтова «Лада» сбила 17-летнего парня

В Омске на Лермонтова «Лада» сбила 17-летнего парня

233 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

268 просмотров, комментировать
В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше

В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше

288 просмотров, комментировать
Омичи устроили самодельный аквапарк на Иртыше

Омичи устроили самодельный аквапарк на Иртыше

332 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2287 просмотров
3
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5253 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Белявский Олег Германович
Белявский Олег Германович

// На Омском НПЗ появятся новые очистные сооружения за 17 миллиардов рублей

Все упоминания (30)

Зайченко Александр Валентинович
Зайченко Александр Валентинович

// Омский губернатор отрицает, что взял в заместители экс-главу МВД Бурятии

Все упоминания (7)

Хлебков Николай Иванович
Хлебков Николай Иванович

// Мэр Омска назначил заместителей и поменял пресс-службу

Все упоминания (14)

Кедровица
Кедровица

// Водку от "Омсквинпрома" признали лучшей

Все упоминания (11)

Зеленый остров
Зеленый остров

// В Омск пришли «Чистые Игры»

Все упоминания (227)

Кросс Наций
Кросс Наций

// "Кросс наций – 2011" собрал более 17 тысяч любителей бега

Все упоминания (4)

Омский агрегатный завод, ОАО
Омский агрегатный завод, ОАО

// Омский "Хуторок" снесли по требованию прокуроров

Все упоминания (29)

ОмГАУ, Омский государственный аграрный университет
ОмГАУ, Омский государственный аграрный университет

// ОмГАУ оставят без тепла из-за долга в 15,6 млн рублей

Все упоминания (136)

Вита, ОАО
Вита, ОАО

// В Омске появилась Доска Памяти

Все упоминания (22)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
Утренний комментарий: Доллар снижается, рынки сохраняют оптимизм

Утренний комментарий: Доллар снижается, рынки сохраняют оптимизм

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

191 просмотров, комментировать
Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

195 просмотров, комментировать
Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

220 просмотров, комментировать
Седан Lada Vesta Exclusive с новым цветом «Карфаген» получил ценник

Седан Lada Vesta Exclusive с новым цветом «Карфаген» получил ценник

326 просмотров, комментировать
Омская модель обнимается с афроамериканцем для нью-йоркского журнала

Омская модель обнимается с афроамериканцем для нью-йоркского журнала

280 просмотров, комментировать
В столице рассмотрят возможности импортозамещения в текстильной и легкой промышленности

В столице рассмотрят возможности импортозамещения в текстильной и легкой промышленности

179 просмотров, комментировать
Популярно
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2481 просмотров, комментировать
Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

2124 просмотров, комментировать
Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

1925 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик