Новости → ДТП Молодой омич на «Оке» не смог оторваться от полиции Источник картинки Патрульная машина заметила машину, которая нарушила правила. По требованию полиции водитель не остановился.

30.08.2017 09:45

Ночную погоню по Нефтяникам пришлось устроить полицейским из-за нарушителя на «Оке». Около одного часа ночи 29 августа в районе пересечения улицы Химиков и проспекта Мира патрульные заметили, что «ВАЗ-11113» проехал перекресток на красный сигнал светофора. Тогда полицейские потребовали остановиться водителю отечественного авто, но он, напротив, только увеличил скорость. Поехал он в направлении проспекта Мира. Около дома №169 «Ока» остановилась и водитель попытался скрыться уже пешком. Но сотрудники полиции его задержали. В группе Управления МВД России по Омской области в «ВКонтакте» появилась видеозапись данной погони. По информации пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области, водителем ВАЗа оказался 24-летний омич, который уже был лишен водительских прав. Молодому человеку записали все его нарушения: выезд на встречную полосу, проезд на «красный свет», невыполнение законного требования об остановке транспортного средства, за управлением автомобилем без прав и страхового полиса. За административные правонарушения суд назначил омичу наказание в виде 105 часов обязательных работ. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области

Автор: Мария Ильченко