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НовостиПроисшествия в Омске

В Омске ищут свидетелей нападения пьяной компании на семью с ребенком

В Омске ищут свидетелей нападения пьяной компании на семью с ребенком
Парень, защищая жену и дочь, нанес обидчику телесные повреждения и сам стал виновным.
30.08.2017 09:15
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В группе «ЧП Омск» в 21:00 часов 29 августа один из подписчиков разместил пост и поиске свидетелей драки. Олег Гончуков сообщил, что 27 августа около 18:00 часов в районе дома на Малиновского, 9 на семью с маленьким ребенком напала пьяная компания примерно из пяти человек. Хулиганы были вооружены ножом. Молодому человеку пришлось защитить себя, жену и дочь от нападения.

В результате один из обидчиков получил телесные повреждения и теперь главу семейства могут признать виновным в происшествии. Чтобы доказать обратное, нужны свидетели драки.

Один из комментариев принадлежит родственнице защищавшегося мужчины. Она рассказала, что нападавшие проткнули ножом колесо машины главы семейства.

Автор: Анна Гапошина
Просмотров: 249
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