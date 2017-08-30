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Парень, защищая жену и дочь, нанес обидчику телесные повреждения и сам стал виновным.

В Омске ищут свидетелей нападения пьяной компании на семью с ребенком

В группе «ЧП Омск» в 21:00 часов 29 августа один из подписчиков разместил пост и поиске свидетелей драки. Олег Гончуков сообщил, что 27 августа около 18:00 часов в районе дома на Малиновского, 9 на семью с маленьким ребенком напала пьяная компания примерно из пяти человек. Хулиганы были вооружены ножом. Молодому человеку пришлось защитить себя, жену и дочь от нападения.

В результате один из обидчиков получил телесные повреждения и теперь главу семейства могут признать виновным в происшествии. Чтобы доказать обратное, нужны свидетели драки.

Один из комментариев принадлежит родственнице защищавшегося мужчины. Она рассказала, что нападавшие проткнули ножом колесо машины главы семейства.