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НовостиПолитика в Омске

Губернатора Омской области поставили на последнее место рейтинга

Губернатора Омской области поставили на последнее место рейтинга
Эксперты ожидали ухода Виктора Назарова после отставки мэра, но этого не произошло.
30.08.2017 08:45
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Эксперты оценили деятельность Губернаторов регионов России и составили рейтинг за июль-август текущего года. В результате по данным центра информационных коммуникаций «Рейтинг» Виктор Назаров как глава омского региона занял последнее 85-е место. До этого момента он также был в числе аутсайдеров, но «дна» достиг впервые.

На сайте «Национальный рейтинг» отмечается, что последняя строчка досталась омскому губернатору из-за слухов о его отставке. За указанный период в области не произошло ничего важного, интересного. Но эксперты нашли положительные моменты: объём сельскохозяйственной продукции резко вырос; в 2016 году по привлечению иностранных инвестиций регион занимал 39 место в России. Более свежая информация о том, что на аэропорт «Омск-Фёдоровка» нашелся инвестор, Омская область стала одним из лидеров в исполнении программы капитального ремонта. Самое главное – отставка мэра Омска Вячеслава Двораковского. Это событие также можно было отнести в разряд положительных.

Несмотря на положительные действия в регионе, информации о предстоящей отставке губернатора стала решающей для большинства экспертов, поэтому они отодвинули Виктора Назарова в конец списка.

По словам гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, в Омской области существует две вечных проблемы – дольщики и дороги. В этот раз к ним еще добавилась экологическая проблема, которую не удалось решить до конца, а также африканская чума свиней.

Что касается политического процесса, то губернатор, вопреки ожиданиям, остался на своей должности после отставки мэра Омска и неудачной попытки «продвинуть» вице-губернатора в мэры. Однако уйти полностью от этого скандала, в плоскости политических последствий, Назарову не удастся. Любой скандал такого масштаба — это пятно на репутации, даже если человек абсолютно не виноват. В этом свете дополнительно важно, что Назаров не встречался этим летом с президентом. Хотя Путин объехал многие регионы,

- считает Дмитрий Журавлев.

Также отмечается, что осенью на выборах в Горсовет ожидается маленькая явка избирателей и эту проблему придется решать Виктору Назарову.

Автор: Мария Ильченко
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