Губернатора Омской области поставили на последнее место рейтинга

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Эксперты оценили деятельность Губернаторов регионов России и составили рейтинг за июль-август текущего года. В результате по данным центра информационных коммуникаций «Рейтинг» Виктор Назаров как глава омского региона занял последнее 85-е место. До этого момента он также был в числе аутсайдеров, но «дна» достиг впервые.

На сайте «Национальный рейтинг» отмечается, что последняя строчка досталась омскому губернатору из-за слухов о его отставке. За указанный период в области не произошло ничего важного, интересного. Но эксперты нашли положительные моменты: объём сельскохозяйственной продукции резко вырос; в 2016 году по привлечению иностранных инвестиций регион занимал 39 место в России. Более свежая информация о том, что на аэропорт «Омск-Фёдоровка» нашелся инвестор, Омская область стала одним из лидеров в исполнении программы капитального ремонта. Самое главное – отставка мэра Омска Вячеслава Двораковского. Это событие также можно было отнести в разряд положительных.

Несмотря на положительные действия в регионе, информации о предстоящей отставке губернатора стала решающей для большинства экспертов, поэтому они отодвинули Виктора Назарова в конец списка.

По словам гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, в Омской области существует две вечных проблемы – дольщики и дороги. В этот раз к ним еще добавилась экологическая проблема, которую не удалось решить до конца, а также африканская чума свиней.

Что касается политического процесса, то губернатор, вопреки ожиданиям, остался на своей должности после отставки мэра Омска и неудачной попытки «продвинуть» вице-губернатора в мэры. Однако уйти полностью от этого скандала, в плоскости политических последствий, Назарову не удастся. Любой скандал такого масштаба — это пятно на репутации, даже если человек абсолютно не виноват. В этом свете дополнительно важно, что Назаров не встречался этим летом с президентом. Хотя Путин объехал многие регионы,

- считает Дмитрий Журавлев.

Также отмечается, что осенью на выборах в Горсовет ожидается маленькая явка избирателей и эту проблему придется решать Виктору Назарову.