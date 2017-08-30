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НовостиДТП

Три экипажа ДПС устроили погоню за ВАЗом в Омске

Три экипажа ДПС устроили погоню за ВАЗом в Омске
Источник картинки
Водителя остановил столб.
30.08.2017 08:16
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Вчера вечером, 29 августа, около 23:00 часов в группе «Аварийный Омск» Вконтакте появилась запись омича, сообщившего о погоне трех экипажей ДПС за автомобилем ВАЗ.

Со слов очевидца, на пересечении улиц Герцена и 27-я Северная водителя, пытавшегося скрыться от полиции, остановил столб. Стражи порядка вытащили мужчину из салона авто и скрутили.

В комментариях к записи омичи делятся тем, что тоже слышали серены в районе улицы Герцена. Некоторый предполагают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Аварийный Омск.

Автор: Анна Гапошина
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