Омичка пыталась спрятать свиней от уничтожения из-за АЧС

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Жительница деревни Ивановка Любинского района пыталась спасти семерых своих свиней от уничтожения. В их районе проводятся карантинные мероприятия после обнаружения очага африканской чумы свиней (АЧС). Жительница уже после введения карантина увезла животных к своему отцу в село Бекишево Тюкалинского района.

Ее отец свиней спрятал, однако позднее зарезал двух животных, а оставшихся пятерых его дочь забрала обратно в Ивановку.

Как сообщает Россельхознадзор, нарушительницу оштрафовали на 1500 рублей.