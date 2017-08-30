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НовостиПроисшествия в Омске

Омичка пыталась спрятать свиней от уничтожения из-за АЧС

Омичка пыталась спрятать свиней от уничтожения из-за АЧС
Источник картинки
Женщину оштрафовали на 1,5 тысячи рублей. 
30.08.2017 04:49
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Жительница деревни Ивановка Любинского района пыталась спасти семерых своих свиней от уничтожения. В их районе проводятся карантинные мероприятия после обнаружения очага африканской чумы свиней (АЧС). Жительница уже после введения карантина увезла животных к своему отцу в село Бекишево Тюкалинского района.

Ее отец свиней спрятал, однако позднее зарезал двух животных, а оставшихся пятерых его дочь забрала обратно в Ивановку.

Как сообщает Россельхознадзор, нарушительницу оштрафовали на 1500 рублей.

Автор: Марина Петрова
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