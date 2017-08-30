Директора сельских школ получили ключи от новых школьных автобусов

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В сельские школы Омской области отправили 40 новых автобусов марки «ПАЗ». Ключи от них губернатор региона Виктор Назаров вручил директорам учебных заведений. Новая техника отправится в Азовский, Любинский, Русско-Полянский, Исилькульский, Омский, Таврический и Черлакский районы. Эти «ПАЗики» заменят те, у которых закончился срок эксплуатации, либо те, что не соответствуют требованиям безопасности перевозок школьников.

Каждый из автобусов вмещает до 30 человек, оснащен устройством вызова оперативных служб, на каждом ряду сидений есть кнопка «Просьба от остановке». На новой технике будут возить в учебные заведения 1056 школьников.

На закупку «ПАЗиков» из бюджета Омской области выделили 75 миллионов рублей. На днях будут куплены еще три микроавтобуса «ГАЗель».

По словам Назарова, до конца года область рассчитывает получить еще 30 машин за счет федерального бюджета.