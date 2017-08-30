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НовостиПроисшествия в Омске

Чума свиней охватила и Любинский район Омской области

Чума свиней охватила и Любинский район Омской области
Источник картинки
Очаг обнаружили в одном из ЛПХ. 
30.08.2017 03:45
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В одном из ЛПХ Любинского района Омской области обнаружили африканскую чуму свиней (АЧС). Экспертизу 29 августа провела «Омская областная ветеринарная лаборатория». Для проверки пробу отправят в ФГБУ «Федеральный центр вирусологии и микробиологии» и ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».

В то же время региональный Россельхознадзор уже принял решение об отчуждении животных. Специалисты уже приступили к карантинным мероприятиям.

АЧС свирепствует в Омской области с середины июля. В очагах появления вируса уничтожают животных, чтобы не допустить распространения заболевания. Уничтожено уже более 13 тысяч свиней. За утрату поголовья фермерам выплачивают компенсации. Однако не все из них довольны. 28 августа десятки из них вышли на митинг.  

Автор: Марина Петрова
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