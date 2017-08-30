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Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов
Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно со специалистами из Национального научно-практического центра при Минздраве провели обширное обследование младших школьников. Результаты оказались удручающими — у 50% учеников уже в начальной школе сильно падает зрение. Причиной этого медики считают круглосуточное использование планшетов и смартфонов детьми, сообщает Пятый канал.
Современные дети проводят слишком много времени вместе со смартфонами или планшетами, считают в Минздраве. Они общаются в социальных сетях и чатах, смотрят фильмы, играют в компьютерные игры и практически не выпускают устройства из рук, отметили медики. Но это очень вредное занятие, которое незаметно приводит к близорукости и ухудшению зрения уже ко второму-третьему классу средней школы.
Чтобы сохранить здоровье и органы зрения как можно дольше, в Минздраве настоятельно рекомендуют родителям всячески ограничивать использование гаджетов детьми дома и во время учебы, а то и вовсе стараться отказаться от них хоть на время. Иначе однажды придётся покупать ребёнку очки или оплачивать дорогостоящую операцию по восстановлению зрения.
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