Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
30
августа
ср
День +24
Вечер +20
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.65 58.85
EUR70.60 70.60
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36

НовостиРоссия

Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов
Источник картинки
Смартфоны и планшеты стали главной причиной падения зрения у современных детей.
30.08.2017 02:51
Поделиться:

Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно со специалистами из Национального научно-практического центра при Минздраве провели обширное обследование младших школьников. Результаты оказались удручающими — у 50% учеников уже в начальной школе сильно падает зрение. Причиной этого медики считают круглосуточное использование планшетов и смартфонов детьми, сообщает Пятый канал.

Современные дети проводят слишком много времени вместе со смартфонами или планшетами, считают в Минздраве. Они общаются в социальных сетях и чатах, смотрят фильмы, играют в компьютерные игры и практически не выпускают устройства из рук, отметили медики. Но это очень вредное занятие, которое незаметно приводит к близорукости и ухудшению зрения уже ко второму-третьему классу средней школы.

Чтобы сохранить здоровье и органы зрения как можно дольше, в Минздраве настоятельно рекомендуют родителям всячески ограничивать использование гаджетов детьми дома и во время учебы, а то и вовсе стараться отказаться от них хоть на время. Иначе однажды придётся покупать ребёнку очки или оплачивать дорогостоящую операцию по восстановлению зрения.

Автор: Анна Петрушова
Просмотров: 93
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: Минздрав, планшеты, смартфоны, дети

Читайте также:

Изображение

Седан Lada Vesta Exclusive с новым цветом «Карфаген» получил ценник

С сегодняшнего дня на российском рынке стала доступна самая «богатая» и дорогая комплектация седана Lada Vesta.

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

Новости рубрики

«АВТОВАЗ» планирует продать 23 000 автомобилей за рубеж

«АВТОВАЗ» планирует продать 23 000 автомобилей за рубеж

191 просмотров, комментировать
Кирилл Серебрянников арестован прямо на съемочной площадке

Кирилл Серебрянников арестован прямо на съемочной площадке

385 просмотров, комментировать
В Москве подписали первую детскую Конвенцию о дружбе

В Москве подписали первую детскую Конвенцию о дружбе

242 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

227 просмотров, комментировать
В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше

В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше

254 просмотров, комментировать
Омичи устроили самодельный аквапарк на Иртыше

Омичи устроили самодельный аквапарк на Иртыше

289 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2282 просмотров
3
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5240 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Золотарь Владимир Александрович
Золотарь Владимир Александрович

// После Ротберга. Рейтинг новых «культурных менеджеров» Омска

Все упоминания (36)

Дедов Виталий Иванович
Дедов Виталий Иванович

// В Омске разрушили Аллею ветеранов

Все упоминания (3)

Зайченко Александр Валентинович
Зайченко Александр Валентинович

// Омский губернатор отрицает, что взял в заместители экс-главу МВД Бурятии

Все упоминания (7)

Диван-ТВ
Диван-ТВ

// В Омске подключен 100-тысячный абонент "Диван-ТВ"

Все упоминания (11)

ВТТВ-Омск
ВТТВ-Омск

// Прощай, оружие

Все упоминания (5)

Праздник Севера
Праздник Севера

// Хоккеист омского "Авангарда" в очередной раз помог сельским спортсменам

Все упоминания (16)

Сбербанк в Омске
Сбербанк в Омске

// Утренний комментарий: Доллар снижается, рынки сохраняют оптимизм

Все упоминания (1074)

МИР, НПО
МИР, НПО

// Омский трамвай с дистанционным управлением признан лучшим в России

Все упоминания (50)

Олимпстрой, ГК
Олимпстрой, ГК

// В квартире Олега Шишова провели обыск по новому уголовному делу

Все упоминания (19)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
Утренний комментарий: Доллар снижается, рынки сохраняют оптимизм

Утренний комментарий: Доллар снижается, рынки сохраняют оптимизм

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

Минздрав предупреждает: у 50% младшеклассников падает зрение из-за планшетов

77 просмотров, комментировать
Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов

90 просмотров, комментировать
Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

122 просмотров, комментировать
Седан Lada Vesta Exclusive с новым цветом «Карфаген» получил ценник

Седан Lada Vesta Exclusive с новым цветом «Карфаген» получил ценник

290 просмотров, комментировать
Омская модель обнимается с афроамериканцем для нью-йоркского журнала

Омская модель обнимается с афроамериканцем для нью-йоркского журнала

258 просмотров, комментировать
В столице рассмотрят возможности импортозамещения в текстильной и легкой промышленности

В столице рассмотрят возможности импортозамещения в текстильной и легкой промышленности

156 просмотров, комментировать
Популярно
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2464 просмотров, комментировать
Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

2096 просмотров, комментировать
Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

1845 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик