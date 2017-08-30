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Экран у Galaxy Note 8 признан лучшим в истории смартфонов
Сделать экран фаблета на 22% ярче и добавить к нему функцию большего охвата пространства DCI-P3, а также революционную цветопередачу и получить в итоге лучшие углы обзора смогли инженеры южнокорейской компании Samsung в новой модели Galaxy Note 8.
Эксперты IT-компании DisplayMate протестировали новинку корейцев и были поражены качеству картинки, цветопередаче и другим возможностям в новом устройстве. Эти и другие технические особенности пришлись по душе строгому жюри и в итоге новый смартфон Galaxy Note 8 получил высокую оценку экспертов в IT-сфере — его рейтинг в настоящий момент наивысший A+.
Корейские инженеры добились практически идеальной калибровки цветов и заполнения цветового пространства. Его дисплей оказался ярче на 22%, а охват цветового пространства равняется 141%, в то время как ещё одна модель Samsung Galaxy S8 оказался только на втором месте.
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