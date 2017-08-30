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НовостиРоссия

Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина

Программа «Жди меня» выйдет в новом сезоне без Александра Галибина
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По официальной версии — руководство программы отказалось продлевать с ним контракт.
30.08.2017 01:27
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На «Первом канале» продолжается эпоха глобальных перемен, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Вслед за Андреем Малаховым и Тимуром Кизяковым из эфира в новом сезоне пропадёт и ведущий программы «Жди меня» Александр Галибин. По официальной версии — руководство программы отказалось продлевать с ним контракт дальше.

По словам самого Александра Галибина, для него это известие стало подобно грому среди ясного неба. Он сообщил, что информацию о том, что передача «Жди меня» выйдет в новом сезоне без него он узнал из телефонного разговора. На том конце провода ему сказали, что грядёт реорганизация в телекомпании и на самом канале, поэтому контракт скорее всего продлён не будет.

Сказали, что будет реорганизация, и поэтому меняется структура. Это был странный, неконкретный разговор — мне даже не сказали, что именно меняется. Но добавили, что контракт, скорее всего, со мной не будет продлен. Может, это веяния нового ветра, но перемены кажутся весьма странными. Я не знаю, с чем связано это. Конечно, грустно расставаться: у нас получалась хорошая передача, но я выиграл грант от Минкультуры — буду снимать кино и ставить спектакли,

— цитирует РБК самого Галибина.

Руководство телекомпании «ВИД», которое занимается производством этой передачи, никак не стало комментировать информацию об уходе Александра Галибина из программы «Жди меня». Не дали ответ на этот вопрос и на самом «Первом канале», сославшись на то, что кадровая политика телекомпании «ВИД» это только их внутреннее дело.

Автор: Анна Петрушова
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