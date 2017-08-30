Седан Lada Vesta Exclusive с новым цветом «Карфаген» получил ценник

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С сегодняшнего дня на российском рынке стала доступна самая «богатая» и дорогая комплектация седана Lada Vesta.

Седан Lada Vesta Exclusive с новым цветом «Карфаген» максимальный получил ценник почти 800 тысяч рублей. Эта модель получила приставку к названию Exclusive, а эта надпись будет присутствовать и на корме автомобиля, сообщает портал ТвоёАвто.

В основе Exclusive лежит комплектация Luxe с доппакетом Multimedia. Благодаря этому модель получила полное оснащение, включая хромированный патрубок выхлопной системы и 16-дюймовые колесные диски. Среди особенностей Exclusive еще стоит отметить, новый цвет кузова — «Карфаген». Под капотом Vesta Exclusive будут устанавливать 1,8-литровый 122-сильный мотор, который будет работать с «механикой» или «роботом».

Стоимость новой комплектации составляет 764 000 рублей с механической коробкой передач, и почти 800 000 рублей за версию с «автоматом».