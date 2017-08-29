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НовостиОбщество в Омске

460 жителей аварийных домов Омска получили квартиры

460 жителей аварийных домов Омска получили квартиры
Источник картинки
В городе выполнили программу по переселению людей из аварийного жилья. 
29.08.2017 19:04
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Для них построили 10-этажку в Центральном административном округе.

В Омске на Барнаульской улице построили 10-этажный дом на 180 квартир. В него заселят 460 омичей (180 семей), чье жилье признано аварийным до 1 января 2012 года. Ключи им вручил исполняющий мэра города Сергей Фролов.  

Градоначальник сообщил, что к 1 сентября 2017 года администрация должна была расселить порядка 330 аварийных домов. «С этой огромной, сложной задачей мы успешно справились. На эти цели из бюджетов всех уровней было направлено порядка четырех миллиардов рублей», — добавил Фролов, сообщает пресс-служба администрации города.

Дом на Барнаульской построен в рамках реализации заключительного этапа программы Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах. Всего за пять лет в регионе из 337 аварийных домов переселено 7 243 человека. Омичи получили квартиры в новых жилых комплексах «Рябиновка» и на улице Завертяева.

Автор: Марина Петрова
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