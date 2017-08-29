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В Омской области драмтеатр получил полумиллионный грант на постановку спектакля про планшет
Министерство культуры РФ дало грант размером 500 000 рублей Северному драматическому театру города Тары в Омской области для постановки нового спектакля. Об этом сообщил на личной страничке в соцсетях директор театра, Анджей Неупокоев.
Как стало известно Омскпресс, спектакль называется «Волшебный планшет джина» и будет поставлен по пьесе Сергея Кириенко и Александр Тихонова. По замыслу постановщиков, содержание пьесы должно стать поучительным для детей и интересным для людей постарше. Премьера спектакля запланирована на декабрь, а в Омск с гастролями театр приедет уже в 2018 году.
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Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
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Александр Лейфер
председатель Омского отделения Союза российских писателей, заслуженный работник культуры РФ
Давно, ещё в 1987 году вышла моя небольшая книга "…Буду всегда жива" (Документальное повествование о Валентине Бархатовой и её друзьях). Удалось разыскать и младшего брата – Павла, он жил тогда в Братске. А потом, когда книга вышла, мы с ним решили попробовать разыскать хоть какие-то следы пропавшего без вести их старшего брата Константина.
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