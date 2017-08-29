В Омской области драмтеатр получил полумиллионный грант на постановку спектакля про планшет

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Министерство культуры РФ дало грант размером 500 000 рублей Северному драматическому театру города Тары в Омской области для постановки нового спектакля. Об этом сообщил на личной страничке в соцсетях директор театра, Анджей Неупокоев.

Как стало известно Омскпресс, спектакль называется «Волшебный планшет джина» и будет поставлен по пьесе Сергея Кириенко и Александр Тихонова. По замыслу постановщиков, содержание пьесы должно стать поучительным для детей и интересным для людей постарше. Премьера спектакля запланирована на декабрь, а в Омск с гастролями театр приедет уже в 2018 году.