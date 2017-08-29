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НовостиПолитика в Омске

Претенденты на места в Горсовете Омска подали в суды более 30 исков

Претенденты на места в Горсовете Омска подали в суды более 30 исков
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Однако в избиркоме заявили об отсутствии серьезных нарушений.
29.08.2017 18:35
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Участники предвыборной кампании в Горсовет Омска подали в суды уже 31 иск и 50 раз пожаловались в избирком на нарушения правил агитации, сообщил председатель Омской городской избирательной комиссии Иван Ходаков.

Однако, по его словам, серьезных нарушений  зафиксировано не было.

При этом Ходаков обратил внимание на то, что черным пиаром никто не занимался.

Выборы в Горсовет Омска пройдут 10 сентября в Единый день голосования. На 40 мандатов претендуют 364 кандидата от пяти политических партий. Голосовать досрочно можно будет с 30 августа.

Автор: Марина Петрова
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