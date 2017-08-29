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Претенденты на места в Горсовете Омска подали в суды более 30 исков
Участники предвыборной кампании в Горсовет Омска подали в суды уже 31 иск и 50 раз пожаловались в избирком на нарушения правил агитации, сообщил председатель Омской городской избирательной комиссии Иван Ходаков.
Однако, по его словам, серьезных нарушений зафиксировано не было.
При этом Ходаков обратил внимание на то, что черным пиаром никто не занимался.
Выборы в Горсовет Омска пройдут 10 сентября в Единый день голосования. На 40 мандатов претендуют 364 кандидата от пяти политических партий. Голосовать досрочно можно будет с 30 августа.
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***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
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Так чья же тень стоит за «Омскгоргазом» и заставляет в страхе отводить глаза проверяющие органы, ломаться приборы, а губернатора – просить о помощи федеральный центр?
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Вице-спикер Городского Совета
Можно эту трудовую летопись продолжать бесконечно и гордиться объектами, формирующими облик города, тем более в канун 300-летнего юбилея, начиная от деревянного зодчества, акцентируя внимание на рекордах строительства в советский период и заканчивая современными инфраструктурными проектами, но главное созидателей с их профессиональным праздником!
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