Несколько бывших игроков «Авангарда» сидят без работы

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Чемпионат.com опубликовал список хоккеистов, оставшихся без работы на старте КХЛ. Среди 15 фамилий есть и бывшие игроки омского «Авангарда». Так, покинувший омский клуб в июле этого года Никита Никитин так и не нашел себе новую команду. Сообщалось, что он расстался с «ястребами», потому что его не устроили предложенные условия.

Экс-игрок «Авангарда» Игорь Мусатов, он же муж олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Евгении Канаевой, также пока без работы. В прошлом сезоне Мусатов играл за хоккейный клуб из Братиславы «Слован». В Омске его помнят по пьяному дебошу, устроенному в марте 2015 года в одном из московских баров. Тогда игрок отказался оплатить свой счет на 1700 рублей, и персонал вызвал полицию.

Кроме этого, не нашел себе нового места и Федор Канарейкин, который возглавлял омскую команду в прошлом сезоне.

Тем временем «Авангард» очень успешно стартовал в КХЛ, одержав победы в четырех первых матчах.