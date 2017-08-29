Mozilla/5.0 (compatible; YandexNews/4.0; +http://yandex.com/bots)

Директор одной из городских школ предложила протестировать всех старшеклассников.

В Омске подняли вопрос об изменении системы профориентации школьников

На совещании работников системы образования директор омской средней школы № 2 Светлана Волторнист подняла вопрос об изменении системы профориентации школьников. По ее мнению, действующая схема устарела и требует доработки.

В настоящее время на рынке образовательных услуг есть предложения по раннему изучению профессиональных склонностей ребенка с использованием интернет-технологий, обеспечивающих индивидуальный подход. Возможно ли организовать в Омской области централизованное индивидуальное тестирование всех старшеклассников?

— спросила она у губернатора Омской области Виктора Назарова и регионального министра образования Татьяны Дерновой.

Отвечая на вопрос, Назаров напомнил о проведении 1 сентября Всероссийского открытого интернет-урока по профессиональной навигации. Идея Волторнист ему понравилась, и глава региона поручил министру образования проработать этот вопрос в срочном порядке.

Ранее, как сообщал Омскпресс, Назаров сообщил об открытии в сентябре в Омской области школы для одаренных детей.