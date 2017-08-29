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В Омске подняли вопрос об изменении системы профориентации школьников
На совещании работников системы образования директор омской средней школы № 2 Светлана Волторнист подняла вопрос об изменении системы профориентации школьников. По ее мнению, действующая схема устарела и требует доработки.
В настоящее время на рынке образовательных услуг есть предложения по раннему изучению профессиональных склонностей ребенка с использованием интернет-технологий, обеспечивающих индивидуальный подход. Возможно ли организовать в Омской области централизованное индивидуальное тестирование всех старшеклассников?
— спросила она у губернатора Омской области Виктора Назарова и регионального министра образования Татьяны Дерновой.
Отвечая на вопрос, Назаров напомнил о проведении 1 сентября Всероссийского открытого интернет-урока по профессиональной навигации. Идея Волторнист ему понравилась, и глава региона поручил министру образования проработать этот вопрос в срочном порядке.
Ранее, как сообщал Омскпресс, Назаров сообщил об открытии в сентябре в Омской области школы для одаренных детей.
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