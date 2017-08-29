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НовостиОбщество в Омске

В сентябре в Омской области заработает школа для одаренных детей

В сентябре в Омской области заработает школа для одаренных детей
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Проект реализуется в рамках Десятилетия детства, объявленного президентом Владимиром Путиным.
29.08.2017 17:21
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В сентябре в Омской области начнет работу очно-заочная школа для одаренных детей. Там их круглый год будут готовить к олимпиадам, сообщил на совещании работников системы образования губернатор Виктор Назаров. Благодаря этому сельские школьники получат равные с городскими учениками возможности.

Проект будет реализован в рамках Десятилетия детства, объявленного в мае президентом России Владимиром Путиным.   

По словам Назарова, с 1 октября в дистанционной форме по 17 предметам уже приступят 540 старшеклассников. Предусмотрены и отдельные программы повышения квалификации для педагогов.

Автор: Марина Петрова
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