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В сентябре в Омской области заработает школа для одаренных детей
В сентябре в Омской области начнет работу очно-заочная школа для одаренных детей. Там их круглый год будут готовить к олимпиадам, сообщил на совещании работников системы образования губернатор Виктор Назаров. Благодаря этому сельские школьники получат равные с городскими учениками возможности.
Проект будет реализован в рамках Десятилетия детства, объявленного в мае президентом России Владимиром Путиным.
По словам Назарова, с 1 октября в дистанционной форме по 17 предметам уже приступят 540 старшеклассников. Предусмотрены и отдельные программы повышения квалификации для педагогов.
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