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Садоводы смогут поторговать в Омске за 10 рублей в день
В каждом административном округе Омске администрация организовала для садоводов торговые места, всего их более двух тысяч. Исполняющий обязанности директора профильного департамента Ирина Куимова заверила, что цены на аренду этих мест очень демократичные. Так, стоимость начинается от 10 рублей в день, а на некоторых рынках места и вовсе предоставляются бесплатно.
Чтобы получить право торговать там, надо обратиться в администрацию. Там предупредили, что садоводов, решивших реализовывать свои товары без разрешения и в неустановленных местах, будут штрафовать.
Подробный перечень торговых мест можно найти на сайте администрации. («Департамент городской экономической политики» — «Потребительский рынок»).
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**Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на www.etagi.com.
***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
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