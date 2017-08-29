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Головной офис НПО «Мостовик» в Омске достался москвичам
Очередная порция имущества разорившегося в июне 2014 года ООО НПО «Мостовик» ушла с молотка. Так, продали пятиэтажное здание на проспекте Мира, где располагался головной офис компании, а также административный корпус мясокомбината на 2-й Солнечной.
Одним лотом с сооружениями ушли 100% долей ООО «ГК «Центр» и управляющей компании ООО «ЖКХ Сервис». Отметим, что обе фирмы находятся в стадии ликвидации. Также продали и автомобили «Мостовика», а также различные задолженности.
Все это досталось московской компании ООО «Флорида». Заплатить ей придется более 148,4 миллионов рублей.
Как сообщает «Новый Омск», эта же компания ранее приобрела девять транспортных средств, право требования компании к сотне юридических и физических лиц, в том числе экс-мэра Омска Вячеслава Двораковского, элементы строительной техники, оборудование, 100% долей ООО «Мостовикавиа», металлоконструкции, железнодорожный путь и право аренды земельного участка в Минусинске. Общая сумма сделок превысила 38 млн рублей.
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