В Сети опубликовали видео смертельного наезда «десятки» на пешехода

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В социальных сетях появилось видео наезда «десятки» на пешехода, произошедшего на проспекте Мира в Омске. Момент зафиксировала камера видеорегистратора. На кадрах видно, как ВАЗ-21102 движется в правом ряду параллельно «Тойоте». При этом иномарка немного опережает отечественный автомобиль.

Также на видео видно, как мужчина в белой рубашке переходит дорогу в неположенном месте. «Тойота» останавливается, чтобы пропустить его, а «десятка» не успевает. При этом водитель ВАЗа резко сворачивает в сторону и тормозит, чтобы уйти от столкновения.

Как сообщал ранее Омскпресс, в результате аварии мужчина скончался на месте.