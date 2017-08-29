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В Омске троих водителей оштрафовали за то, что не пропустили скорую

В Омске оштрафовали троих водителей, не пропустивших машину скорой помощи. Спецавтомобиль двигался со включенными спецсигналами и проблесковыми маячками. Нарушителей обнаружили в ходе профилактического мероприятия омского ГИБДД и регионального Минздрава. Им придется заплатить по 500 рублей.

В УГИБДД УМВД России по Омской области напомнили, что не только водители должны уступать дорогу скорой помощи. Пешеходам стоит воздержаться от перехода дороги, а тем, кто уже находится на проезжей части, при приближении спецтранспорта должны как можно скорее её покинуть.