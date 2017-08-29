Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
29
августа
вт
Вечер +21
Ночь +14
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.60 58.85
EUR70.55 70.20
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36

НовостиПроисшествия в Омске

В Омске троих водителей оштрафовали за то, что не пропустили скорую

В Омске троих водителей оштрафовали за то, что не пропустили скорую
Источник картинки
В городе прошел рейд ГИБДД и регионального Минздрава. 
29.08.2017 15:07
Поделиться:

В Омске оштрафовали троих водителей, не пропустивших машину скорой помощи. Спецавтомобиль двигался со включенными спецсигналами и проблесковыми маячками. Нарушителей обнаружили в ходе профилактического мероприятия омского ГИБДД и регионального Минздрава. Им придется заплатить по 500 рублей.

В УГИБДД УМВД России по Омской области напомнили, что не только водители должны уступать дорогу скорой помощи. Пешеходам стоит воздержаться от перехода дороги, а тем, кто уже находится на проезжей части, при приближении спецтранспорта должны как можно скорее её покинуть.

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 83
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: автомобили, скорая помощь, скорые, полиция, штрафы

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

В новости

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
«ЯПОНКА» объявляет акцию:скидка 110% на кузовные детали,ходовую часть*
ЯПОНКА, компания по продаже и установке контрактных автозапчастей из Японии
Амурская 19-я, 54/4
*1.01.17–31.08.17. Подробности по т. (38-12) 34-38-38.
Запчасти + сервис 24 часа для японских, европейских, корейских авто
РЕАКТОР, региональная сеть автокомплексов для японских, европейских, корейских автомобилей
Северная 13-я, 157а
ООО «Реактор», Омск, ОГРН 1075503005863.
Всем покупателям накопительная бонусная карта «АВТО-КОРЕЕЦ» в подарок*
АВТО-КОРЕЕЦ, федеральная сеть магазинов корейских автозапчастей для Hyundai, Kia, Daewoo
70 лет Октября, 25/46
*1.08.17–30.11.17. Подробности на www.avto-koreec55.ru, по т. 40-60-22.
Запчасти на японские автомобили по низким ценам
АВТО-ЯПОНЕЦ, федеральная сеть магазинов японских автозапчастей для Toyota, Nissan, Mitsubishi
70 лет Октября, 25/46а
*Подробности на www.avto-japonec55.ru, по т. (38-12) 40-60-55.

Новости рубрики

СК РФ завел дело на замначальника Следственного управления омского УМВД

СК РФ завел дело на замначальника Следственного управления омского УМВД

416 просмотров, комментировать
В Омске бдительный прохожий помешал угнать «Ладу Калину»

В Омске бдительный прохожий помешал угнать «Ладу Калину»

349 просмотров, комментировать
В Омской области сотрудница МФО мошенничала с кредитами

В Омской области сотрудница МФО мошенничала с кредитами

322 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

105 просмотров, комментировать
В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше

В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше

130 просмотров, комментировать
Омичи устроили самодельный аквапарк на Иртыше

Омичи устроили самодельный аквапарк на Иртыше

193 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2275 просмотров
3
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5231 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Мамонтов Василий Васильевич
Мамонтов Василий Васильевич

// Бывший первый вице-спикер Омского горсовета купил квартиру в Дюссельдорфе за 38 миллионов

Все упоминания (83)

Спиридонов Анастас Павлович
Спиридонов Анастас Павлович

// Стало известно, сколько заработал прокурор Омской области за 2016 год

Все упоминания (62)

Чупик Александр Степанович
Чупик Александр Степанович

// Мэр Омска назначил заместителей и поменял пресс-службу

Все упоминания (11)

100 лучших товаров России
100 лучших товаров России

// "ОмскВодоканал" инвестировал в воду свыше 5 млрд

Все упоминания (15)

Вес-Трэйд, группа компаний
Вес-Трэйд, группа компаний

// Группа Компаний "Вес-Трэйд" провела II ежегодного Форума "Признание года"

Все упоминания (7)

Сибирская агропромышленная неделя
Сибирская агропромышленная неделя

// На агропромышленной выставке Омский район наградили за вкус

Все упоминания (16)

Омский государственный музыкальный театр
Омский государственный музыкальный театр

// В Омске новым директором музыкального театра станет женщина

Все упоминания (76)

Технософия
Технософия

// Омичи сыграют в волейбол на турнире памяти Багнюка

Все упоминания (18)

Гильдия управляющих и девелоперов, НП
Гильдия управляющих и девелоперов, НП

// В Омске прошел саммит по недвижимости

Все упоминания (11)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
Утренний комментарий: Доллар снижается, рынки сохраняют оптимизм

Утренний комментарий: Доллар снижается, рынки сохраняют оптимизм

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
Омская модель обнимается с афроамериканцем для нью-йоркского журнала

Омская модель обнимается с афроамериканцем для нью-йоркского журнала

190 просмотров, комментировать
В столице рассмотрят возможности импортозамещения в текстильной и легкой промышленности

В столице рассмотрят возможности импортозамещения в текстильной и легкой промышленности

114 просмотров, комментировать
Apple представит три новых iPhone 12 сентября в США

Apple представит три новых iPhone 12 сентября в США

333 просмотров, комментировать
Иностранные СМИ: Bethesda разрабатывает игру по мотивам «Игры Престолов»

Иностранные СМИ: Bethesda разрабатывает игру по мотивам «Игры Престолов»

2593 просмотров, комментировать
В Сети обсуждают финал седьмого сезона «Игры престолов»

В Сети обсуждают финал седьмого сезона «Игры престолов»

334 просмотров, комментировать
В Москве проведут первый иммерсивный спектакль для детей

В Москве проведут первый иммерсивный спектакль для детей

207 просмотров, комментировать
Популярно
Иностранные СМИ: Bethesda разрабатывает игру по мотивам «Игры Престолов»

Иностранные СМИ: Bethesda разрабатывает игру по мотивам «Игры Престолов»

2593 просмотров, комментировать
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2444 просмотров, комментировать
Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

2028 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик