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НовостиПроисшествия в Омске

В омском бизнес-центре сумочку украли прямо под камерой видеонаблюдения

В омском бизнес-центре сумочку украли прямо под камерой видеонаблюдения
Источник картинки
Ограбленная работница просит помочь опознать преступника.
29.08.2017 14:52
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Как стало известно Омскпресс, в одном из офисов бизнес-центра «На Гагарина» вор похитил сумочку работницы прямо под камерой видеонаблюдения. В сумочке был кошелек с наличными и банковскими карточками, а также документы и телефон.

Может кто знает этого «товарища», пусть вернет по-хорошему. И похоже, что это не первый случай воровства этим человеком за последние дни в нашем районе. Люди, кто работает в центре, район ост. "Турист", будьте бдительны. Заявление в полицию написано. Он мог выкинуть паспорт и сумку, огромная просьба вернуть.

̶  написала пострадавшая в одной из омских групп «ВКонтакте».

Объявление о пропаже было размещено анонимно, поскольку женщина боится, что вор может воспользоваться ключами от квартиры, которые были в сумочке. Тем не менее, многие омичи вместо сочувствия женщине упрекают ее за то, что оставила свои вещи без присмотра.

Ранее Омскпресс сообщал, что в Большереченске мужчина пришел к рожающей жене и обокрал скорую помощь.

Автор: Дарья Нуриева
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