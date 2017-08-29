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В Черлакском районе вора-домушника нашли по следам от ботинок
В Черлакском районе обокрали 42-летнего экспедитора. Он получил 180 тысяч рублей за день до поездки в Омск, где должен был купить продукцию для магазина. Деньги мужчина положил в сумку и оставил в прихожей своего дома. Утром денег не оказалось.
Полицейским удалось выяснить, что кражу совершил ранее судимый житель села Соляное. Подозрение на него пало после того, как эксперты узнали его следы от обуви на месте преступления.
Вора, который на попутке уехал в Омск, задержали. На допросе он признался, что знал, когда экспедитор получает деньги. Когда в доме погас свет, он забрался через окно, забрал деньги и вылез обратно.
Как сообщили в ОМВД России по Черлакскому району, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
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