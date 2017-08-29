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Проезд в общественном транспорте Омска не будет дорожать еще три года

Заместитель директора департамента транспорта Омска Игорь Кожухов заявил, что в ближайшее время стоимость проезда в общественном транспорте города не повысится. По его словам, действующая цена в 22 рубля может продержаться до трех лет.

– В администрации вопрос о стоимости проезда не обсуждается. У меня есть уверенность, что до конца года этого не произойдет. Когда-то это будет. Но это зависит от того, как маршрутная сеть будет сформирована. Если она будет сформирована так, что позволит эффективно работать перевозчикам, возможно, год, два или даже три года повышаться проезд не будет,

– заявил Кожухов на сегодняшней пресс-конференции.

Цена в 22 рубля установлена с 1 апреля 2016 года.