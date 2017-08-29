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Фотография с места происшествия опубликована в соцсетях.

В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8

Сегодня днем на проспекте Мира произошло ДТП, столкнулись два легковых автомобиля троллейбус восьмого маршрута. Об аварии сообщили очевидцы, они опубликовали фото с места происшествия.

На Мира «Рено» залетел под тролейбус.

– сообщил очевидец, Антон Т.

Фотография сделана до прибытия правоохранителей на место аварии. Официальной информации о ДТП пока не поступало.