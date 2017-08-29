Новости → ДТП
В Омске на проспекте Мира тройное ДТП с троллейбусом №8
Сегодня днем на проспекте Мира произошло ДТП, столкнулись два легковых автомобиля троллейбус восьмого маршрута. Об аварии сообщили очевидцы, они опубликовали фото с места происшествия.
На Мира «Рено» залетел под тролейбус.
– сообщил очевидец, Антон Т.
Фотография сделана до прибытия правоохранителей на место аварии. Официальной информации о ДТП пока не поступало.
Читайте также:
На проспекте Мира в Омске «десятка» насмерть сбила пешехода
Это произошло у остановки «Садко».Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
В Омске автобус наехал на свою же пассажирку
Омичи устроили самодельный аквапарк на Иртыше
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Apple представит три новых iPhone 12 сентября в США