Новости → Происшествия в Омске Руководство омского «Мираф-банка» обвинили в мошенничестве Источник картинки Уголовное дело уже возбуждено.

Бывшего руководителя омского «Мираф-банка» и его помощника заподозрили в мошенничестве, растрате и злоупотреблении полномочиями, которые должны были привести к банкротству кредитного учреждения. Об этом говорится в отчете «Агентства по страхованию вкладов». Заявление в полицию подал Банка России еще летом прошлого года. Второго марта было возбуждено соответствующее уголовное дело. В марте 2016 года «Мираф-банк» был признан банкротом, после того, как 21 января у него отобрали лицензию. Сейчас там идет конкурсное производство: распродается мебель и оборудование, чтобы погасить долги перед кредиторами. Пока выплачено только 190 миллионов рублей, что составляет имущество 6,63% вкладчиков.

Автор: Марина Петрова