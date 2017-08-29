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Руководство омского «Мираф-банка» обвинили в мошенничестве
Бывшего руководителя омского «Мираф-банка» и его помощника заподозрили в мошенничестве, растрате и злоупотреблении полномочиями, которые должны были привести к банкротству кредитного учреждения. Об этом говорится в отчете «Агентства по страхованию вкладов». Заявление в полицию подал Банка России еще летом прошлого года. Второго марта было возбуждено соответствующее уголовное дело.
В марте 2016 года «Мираф-банк» был признан банкротом, после того, как 21 января у него отобрали лицензию. Сейчас там идет конкурсное производство: распродается мебель и оборудование, чтобы погасить долги перед кредиторами. Пока выплачено только 190 миллионов рублей, что составляет имущество 6,63% вкладчиков.
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