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В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше
В центре Омска, на улице Ленина пьяная молодежь устроила танцы на крыше. Под песню «Если ты меня не любишь, то я тоже нет», компания из шести парней забралась на прозрачную крышу подземного перехода и принялась там танцевать. Девушки в нарядных платьях стояли внизу.
Пользователи соцсетей возмущены поведением молодежи.
Так вот для чего они просит сделать улицу Ленина пешеходной…
̶ предполагает анонимный комментатор.
Это видео всё охарактеризовало.. печально конечно всё это.. но и отстреливать наказуемо.
– считает Лара З.
Это встреча гомосеков? Че они друг друга нежат там?
̶ удивляется Дмитрий М.
Многие омичи прокомментировали видео без слов, с помощью изображений «рукалицо». Этот жест является проявлением разочарования и стыда.
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