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НовостиОбщество в Омске

В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше

В центре Омска пьяная молодежь устроила танцы на крыше
Источник картинки
Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
29.08.2017 13:57
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В центре Омска, на улице Ленина пьяная молодежь устроила танцы на крыше. Под песню «Если ты меня не любишь, то я тоже нет», компания из шести парней забралась на прозрачную крышу подземного перехода и принялась там танцевать. Девушки в нарядных платьях стояли внизу.

Пользователи соцсетей возмущены поведением молодежи.

Так вот для чего они просит сделать улицу Ленина пешеходной…

̶  предполагает анонимный комментатор.

Это видео всё охарактеризовало.. печально конечно всё это..  но и отстреливать наказуемо.

– считает Лара З.

Это встреча гомосеков? Че они друг друга нежат там?

̶  удивляется Дмитрий М.

Многие омичи прокомментировали видео без слов, с помощью изображений «рукалицо». Этот жест является проявлением разочарования и стыда.

Автор: Дарья Нуриева
Просмотров: 75
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