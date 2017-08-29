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За выходные в Омской области выявили 32-х охотников-нарушителей

Как ранее писал Омскпресс, 26 августа в Омской области открылся осенний сезон охоты.

В прошедшие выходные полиция провела операцию «Охота», в ходе которой провела более 1300 проверок и бесед с охотниками.

Как сообщает областное УМВД, стражи порядка выявили 32 нарушителя и изъяли 20 единиц оружия, 7 из которых хранились у хозяев незаконно. В отношении нарушителей возбудили административные делопроизводства.

Одного из охотников полиция задержала на дороге Крутинка-Китерма. Как оказалось, 57-летний охотник не имел необходимых документов на свое ружье. Оружие у мужчины изъяли.

В воскресенье, 27 августа, в Называевском районе был задержан еще один нарушитель, хранивший ружье и патроны без документов. Своего незаконно хранившегося оружия мужчина лишился.

Как напомнили в полиции, в омском регионе продолжается акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия на возмездной основе.

Сезон охоты в Омской области будет открыт до 15 ноября.