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За выходные в Омской области выявили 32-х охотников-нарушителей
Как ранее писал Омскпресс, 26 августа в Омской области открылся осенний сезон охоты.
В прошедшие выходные полиция провела операцию «Охота», в ходе которой провела более 1300 проверок и бесед с охотниками.
Как сообщает областное УМВД, стражи порядка выявили 32 нарушителя и изъяли 20 единиц оружия, 7 из которых хранились у хозяев незаконно. В отношении нарушителей возбудили административные делопроизводства.
Одного из охотников полиция задержала на дороге Крутинка-Китерма. Как оказалось, 57-летний охотник не имел необходимых документов на свое ружье. Оружие у мужчины изъяли.
В воскресенье, 27 августа, в Называевском районе был задержан еще один нарушитель, хранивший ружье и патроны без документов. Своего незаконно хранившегося оружия мужчина лишился.
Как напомнили в полиции, в омском регионе продолжается акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия на возмездной основе.
Сезон охоты в Омской области будет открыт до 15 ноября.
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