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В Омске новым директором музыкального театра станет женщина
Спустя неделю после увольнения Бориса Ротберга, проработавшего в омском музтеатре 27 лет, ему уже нашлась замена. Как стало известно Омскпресс, директорское кресло в Омском государственном музыкальном театре должна занять Нэлли Бут. Ранее она возглавляла центр народного творчества в ДК им. Малунцева и получила известность в прессе благодаря выступлениям на форуме «Единой России».
Бут выпускница барнаульского «кулька» – Алтайского государственного института культуры. По сведениям «АиФ», до того, как заняться административной деятельностью, Нэлли какое-то время выступала на профессиональной сцене, а в любительском театре играла с 11 лет.
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