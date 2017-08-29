В Омске новым директором музыкального театра станет женщина

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Спустя неделю после увольнения Бориса Ротберга, проработавшего в омском музтеатре 27 лет, ему уже нашлась замена. Как стало известно Омскпресс, директорское кресло в Омском государственном музыкальном театре должна занять Нэлли Бут. Ранее она возглавляла центр народного творчества в ДК им. Малунцева и получила известность в прессе благодаря выступлениям на форуме «Единой России».

Бут выпускница барнаульского «кулька» – Алтайского государственного института культуры. По сведениям «АиФ», до того, как заняться административной деятельностью, Нэлли какое-то время выступала на профессиональной сцене, а в любительском театре играла с 11 лет.